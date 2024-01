«Jetzt hab ich meine Villa Kunterbunt»

Voller Energie schiebt Yangzom Brauen (43) ihre Schubkarre über die Koppel und gabelt Pferdeäpfel auf. «Wohl nicht gerade das, was man sich unter einer Hollywood-Karriere vorstellt», sagt sie lachend. «Aber für mich genau das, was ich zum Abschalten und Energietanken brauche.» Seit 2008 lebt die Bernerin in Los Angeles. Als Schauspielerin stand sie mit Grössen wie Charlize Theron oder Frances McDormand vor der Kamera. Seit geraumer Zeit bewegt sie sich lieber dahinter, führt Regie bei Serien wie «Navy CIS: L.A.» oder «Sweet Magnolias». Gerade drehte sie eine neue Kreuzfahrt-Krimiserie namens «Death and Other Details» mit Mandy Patinkin («Homeland», «Criminal Minds») in der Hauptrolle. Der Job sei spannend – und stressig. Da freue sie sich jeweils auf ihr Zuhause und auf die Ruhe mit den Tieren. «Ich bekomme aber auch hier schon mal die Ohren voll, wenn ich mich mit dem Futter verspäte», erzählt sie und schmunzelt.