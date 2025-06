«Jetzt lieben wir unser Tal noch mehr»

Ein Lied über das Heimatdorf

Wir sind in Kippel VS, am Eingang des Lötschentals. Blatten ist, oder war, weiter hinten im Tal. In Kippel können die Kalbermattens für die nächsten Jahre in einer Wohnung von Verwandten bleiben. Sie sitzen am Tisch, erzählen, berühren einander immer wieder. Lukas Kalbermatten, ehemaliger Gemeindepräsident von Blatten, versucht zu ordnen und zu analysieren. Bei ihr liegt das Herz auf der Zunge. Seit 28 Jahren sind sie verheiratet, seit 27 Jahren führen sie das «Edelweiss» in der dritten Generation. Als die Evakuierung durch ist, kehrt erst mal Ruhe ein. Die Kraft der Natur ist hier für niemanden neu. «Zwei der Gäste, die ich evakuiert habe, waren im Lawinenwinter 1999 auch schon bei uns im Hotel», erzählt Charlotte Kalbermatten und schüttelt den Kopf.