Jetzt sind die beiden Clowns zurück im Circus

Auf den Hund gekommen

In der Manege mit dabei ist auch ein Vierbeiner. Und zwar Mike Müllers einjähriger Parson Russell Terrier Pesche. «Ich habe den Knies schon bei den ersten Gesprächen gesagt, wenn ich komme, dann komme ich mit einem Hund. Ein Tier bringt etwas Unberechenbares mit sich. Man kann die Nummer nicht immer gleich machen. Das ist ideal für einen Komiker», so Mike Müller. Durch seine Freundschaft mit Franziska Tribelhorn, einer erfahrenen Hundetrainerin und Züchterin, kam er vergangenen Frühling zu Pesche, der damals noch ein Welpe war. «Franziska und ich haben stundenlang trainiert, um ihn auf seine Auftritte vorzubereiten. Auch ich habe sehr viel gelernt. Jetzt habe ich einen Hund, der eine gute Bindung zu mir hat, und das ist super.» Pesche ist ein Zirkus- und Familienhund. Auch Mike Müllers Partnerin ist vernarrt in den Kleinen. Allerdings ist sie in der Hundeerziehung konsequenter als er. «Antiautoritär bin ich auch nicht mit ihm», weiss der Komiker. «Sonst würde mir Pesche in der Manege auf der Nase herumtanzen.»