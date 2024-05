Im Jahr darauf steigt er eine Stufe höher in den Ultimate Cup am Steuer einer Nova NP02. Auch hier schwingt er obenauf, erreicht in sechs Rennen vier Podiumsplätze. BMW wird auf ihn aufmerksam, und so schickt man ihn mit einem 600-PS-Wagen in die DTM GT Masters. «Jetzt kommt es darauf an, wie ich mich schlagen werde», so der Nachwuchsfahrer.