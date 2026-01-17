«Jetzt zeigt sich, wer wir wirklich sind»

Am Morgen des 1. Januar habe er für einmal etwas länger geschlafen und deshalb die Mitteilungen seiner Tochter Caroline nicht gesehen, die ihn bereits ab fünf Uhr früh erreicht hatten. Caroline und ihr Mann Sylvain führen in Montana das Restaurant Casy, und Gäste von ihnen sagten ihnen nach Ausbruch des Feuers, dass ihre beiden Kinder in der Bar Le Constellation feierten. Sofort fuhr Sylvain zum Ort der Katastrophe, half, beide Kinder des Ehepaars zu finden, und brachte sie ins Spital Sitten. «Es ist unfassbar, welches Drama sich abgespielt hat», sagt Ogi und schüttelt den Kopf.



Tags darauf seien er und seine Frau nach Crans-Montana zu Tochter und Schwiegersohn geeilt, um ihnen beizustehen. «Das ganze Dorf ist traumatisiert, alle sind vom Unglück betroffen, haben jemanden verloren, selber geholfen oder kennen Leute, deren Leben für immer verändert wurde.» Das Wichtigste sei nun, die Betroffenen zu unterstützen. «Wir müssen ihnen in der Trauer beistehen.» Doch wie macht man das, was hilft, wenn das Kind tot ist oder schwer verletzt? «Reden, da sein, zuhören, Erinnerungen teilen», sagt der Vater von Mathias, der 2009 im Alter von nur 35 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben ist. «Die Verzweiflung der Eltern ist unermesslich», weiss Ogi und seine Augen werden feucht. Er selber sei im Trauerprozess zum Zweifler geworden, zum Suchenden, zum Fragenden. «Aber man bekommt keine Antwort. Das ist die harte Wahrheit.»

