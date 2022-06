Jo Vonlanthen gibt auch mit 80 noch Vollgas

Jetzt fährt Jo Vonlanthen noch einmal raus aus der Box. Wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag am 31. Mai. Am Historic-Rennen auf dem Hockenheimring. Und wer meint, der freundliche Gentleman mit den dicken Augenbrauen und dem weissen Haar begebe sich auf ein nostalgisches «Ausfährtli», irrt gewaltig: Kaum hat Jo die Boxengasse verlassen, rast er mit über 200 km/h über den Circuit, bremst im letzten Augenblick, drückt seinen Wagen mit der Kraft der dreifachen Erdbeschleunigung in die Kurve, überholt auf der langen Geraden im Zickzackkurs die Konkurrenten und fightet sich an die Spitze des Feldes. «Spektakuläres Manöver von Vonlanthen! Der Schweizer übernimmt die Führung!», tönt der Kommentator aus den Lautsprechern. Jubel bei den 20 000 Autosport-Fans auf der Tribüne. Faszination Autorennen wie in den Pionierzeiten beim Anblick der tollkühnen Männer in ihren brüllenden Kisten!