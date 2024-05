Teneriffa wählen sie, weil das Wetter hier beständig und die Insel gut erreichbar ist. Viele europäische Teams kommen hierher. «Wir trainieren oft mit ihnen», sagt Joana Mäder. Seit acht Jahren bilden die Bernerin Vergé-Dépré und die Zürcherin Mäder ein Team. Mit Erfolg. 2020 wurden sie Europameisterinnen, bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio holten sie Bronze. Dann der Schock: Bei der WM 2022 in Rom verletzte sich Joana Mäder so schwer an der Schulter, dass sie das Spiel um Rang 3 abbrechen musste. Sie fiel monatelang aus.