Erst ein Rosé, dann Rösser

Beim alljährliche Anlass im Bündnerland geht es schliesslich nicht nur um den Pferdesport. Hier kommen besonders auch die Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten, die sich gerne mit purem Luxus umgeben. Champagner trinken und delikate Häppchen geniessen stand so ebenfalls auf dem Hauptprogramm des Events. Für viele Gäste ist das White Turf zudem auch eine gute Gelegenheit, sich vor den zahlreichen Kameras zu inszenieren und in ihren edlen Outfits zu glänzen. So war etwa auch das Taff-Team von Pro7 extra ins Engadin gereist, um vor Ort die Besucherinnen und Besucher nach dem Wert ihrer Outfits zu befragen — nicht selten reichten die präsentierten extravaganten Ensembles in den fünfstelligen Bereich.