Als die Schweiz in diesem magischen Sommer Gastgeberin der Frauen-Heim-EM war, erlebte das Land einen dieser seltenen Momente, in denen eine Sportart über sich hinauswächst. Stadien füllten sich, rot-weisse Wellen schwappten durch die Städte, und plötzlich schien alles möglich. Mittendrin, aber nur am Rande des Rampenlichts: Johan Djourou (38). Der frühere Arsenal-Verteidiger, einst Abwehrchef von Weltformat, war als Sportkoordinator der Frauen-Nati für viele Spielerinnen das, was im Kader oft fehlt – ein Anker. Ein ruhender Pol. Ein grosser Bruder. «Es war wie ein Sommer, in dem alle Fenster offenstanden», sagt Djourou heute.