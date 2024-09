Johanna Ruoff ist die Poetry-Königin der Nation

Was bremst Sie aus?

Das ist ebenfalls mein breites Interessenspektrum. Dadurch, dass ich immer etwas mache, fehlt es mir an bewussten Pausen. Zudem kann ich extrem schlecht damit umgehen, dass ich gewisse Dinge und Projekte in den Hintergrund stellen muss und nur eins nach dem anderen realisieren kann. Da kommt oft Frust bei mir auf. Ich arbeite allerdings an mir, um eine gesunde Balance zu finden.