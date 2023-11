«Warum meinst du, haben Homosexuelle einen entspannteren Umgang mit dem Thema?», fragt Yvonne Eisenring. Darauf hat der 43-Jährige keine Antwort, hat aber das Gefühl, dass Gays häufig von Anfang an beim Daten schon entspannter sind als Heterosexuelle. Eisenrings Theorie dazu: «Als heterosexueller Mensch bist du von Anfang an in einem Konstrukt drin, das von der Gesellschaft vorgegeben ist. Als homosexuelle Person nimmt man aber von vornherein eine andere Abzweigung und entspricht nicht der gesellschaftlichen Norm.» Dadurch sei man vielleicht direkt etwas freier mit gewissen Themen. «Das könnte tatsächlich stimmen», bestätigt Jonny Fischer.