Jonny Fischer wird jetzt Winzer

Bekennender Weinliebhaber

Dass Jonny Fischer eine Schwäche für gute Tropfen hat, ist kein Geheimnis. Sein Instagram-Kanal zeigt den Zuger immer wieder mit einem Glas (oder einer Flasche!) Wein in der Hand. So etwa auch auf den Ferienfotos seiner Südafrika-Reise diesen Sommer, letzten Winter in Thailand oder gar bei der Arbeit bei «SRF».