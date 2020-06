Will eine Moderatorin oder ein Moderator mal einen Witz raushauen, stimmt meist das Timing nicht, die Jokes sind so meta, dass man sie nicht versteht, so lasch oder so heftig, dass sie harte Fremdschäm-Attaken auslösen. Deshalb zählen wir auf Jonny Fischers Erfahrung als Komiker. Er weiss aus den Jahren mit seinem Diveritmento-Kollegen Manu Burkart, 41, wie witzige Interaktion funktioniert. Sprich, er wird uns hoffentlich mehr ehrlich witzige und weniger peinlich berührte Lacher abringen.