Nik Hartmann verlässt das SRF!

Der beliebte Moderator war für das SRF ein Aushängeschild und moderierte die beliebtesten Shows wie «SRF bi dr Lüt»-Reihe bei der er «sich die Füsse platt gewandert habe» oder die Spendenaktion «Jeder Rappen zählt»: «Ich durfte beim SRF in den vergangenen Jahren alles moderieren, was man nur moderieren kann», so der Berner. Bei der 24-stündigen Konzertsendung «Alles wird Gut» vom vergangenen Wochenende war Hartmann neben Loco Escrito und Seven Mitinitiant.