Jörg Abderhalden und seine Familie hatten Corona

Bei Sven Epiney und Michael Graber wären sowohl beruflich als auch privat einige Reisen auf dem Programm gestanden. Sven etwa wäre nach Rotterdam an den Eurovision Song Contest gegangen, der wie so viele Events aber der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Besonders bedauern die beiden aber den Verzicht auf eine ganz spezielle Reise, die unter dem Motto «Hochzeitsplanung» stattgefunden hätte: Das Paar wollte eine Location für ihr Fest besichtigen. Stattdessen werden sie an den Sommerwochenenden Ausflüge mit dem VW Bus machen. «Dieses Jahr wird es bestimmt nicht nur eine schöne Wanderung mit den Hunden geben», sind sich Sven und Michael sicher. Unklar sei noch, ob sie die bereits angedachten Ferien mit Freunden im Süden durchführen können. «Da warten wir mal ab, wie sich die Lage entwickelt», sagen die beiden.