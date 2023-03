Wie hoch sie dereinst in ihrer Karriere springen würde, hätte die St. Gallerin kaum gedacht, als sie mit 14 erstmals einen selbst komponierten Song auf dem Musik-Streamingdienst Spotify veröffentlicht. Aufgewachsen in einer musikbegeisterten Familie – sowohl der Vater als auch der ältere Bruder haben je eine Band –, spielt Joya Schedler, so ihr richtiger Name, schon als Kind Gitarre. Wenig später nimmt sie dann Gesangsunterricht, fängt an, eigene Songs zu schreiben. «Ziemlich schlechte, am Anfang», meint sie kichernd.