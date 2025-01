Julie Meletta verzaubert mit 70er-Jahre-Nostalgie

Was ist Ihr Traum?

Julie Meletta: Oh, jetzt müsste ich sagen, einen grossen Hit zu schreiben, im Kultlokal Olympia in Paris aufzutreten oder etwas Ähnliches. Tatsächlich träume ich aber davon, so etwas wie inneren Frieden zu finden. Ein Gleichgewicht, ein Zustand, den weder sehr gute noch sehr schlechte Nachrichten erschüttern. In meinem Umfeld gibt es solche Leute, und das bewundere ich sehr.