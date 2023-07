Während der Pandemie wird Laura Matter klar, wie sehr ein Mensch Liebe braucht. Obwohl sie selbst in einer langjährigen Beziehung ist, stört sie die neuzeitige Kultur des Onlinedatings. «Es ist Normalität geworden, Menschen plötzlich nicht mehr zu antworten oder oberflächlich zu swipen.» Sie erarbeitet neben ihrem Vollzeitjob in einer Werbeagentur ein «anderes» Onlinedating-Konzept, kündigt ihre Anstellung dann kurzerhand. Von ihrer Idee – Menschen samt Mimik, Gestik und Stimme kennenzulernen, ohne viel Zeit zu verlieren – ist sie überzeugt. Sie meldet sich für ein 100-tägiges Programm an, bei dem wildfremde Menschen zusammen wohnen und gemeinsam an Projekten tüfteln – in diesem Fall an ihrem. Das Abenteuer fordert eine Portion Mut. «Wie das Speeddating.» Oder die Offline-Events, welche die Jungunternehmerin ebenfalls veranstaltet. Etwa ein Speeddating auf dem Riesenrad am Albanifest in Winterthur oder an einem Skilift in Davos.