Jura-Chef Emanuel Probst verrät sein Erfolgsgeheimnis

S wie Soundingboard: So nennt Probst seine Kinder, also seinen Resonanzraum. «Sie sagen mir ganz direkt, was sie cool finden und was nicht.» Uncool sind Müll und Verschwendung. Auch Probst selbst störte sich bereits 1997 in der Schweizer Illustrierten an der «Wegwerfmentalität». Klar, dass er damit auch seine Konkurrenten von der Kapselfraktion meint. Der Slogan von Jura heisst nicht ohne Grund: «Frisch gemahlen, nicht gekapselt.»



S wie Sets: Ob in Filmen wie «Iron Man» oder Serien wie «Modern Family» – überall taucht im Hintergrund eine Schweizer Kaffeemaschine von Jura auf. Auch in der Küche von Elton John und Mark Zuckerberg stehen die Exportschlager. «Die Amerikaner drängten uns, eine Maschine zu entwickeln, die Cappuccinos machen kann», sagt Probst. Unterdessen können Jura-Maschinen übrigens auch kalten Kaffee. Sogenannte «cold brews» sind derzeit beliebt. «Aber die schmecken definitiv besser als der Mikrowellenkaffee in Budapest», lacht Probst.