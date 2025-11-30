Jürg Müller, wie widerstandsfähig ist die Schweiz?

Also: Die direkte Demokratie ist überfordert. Föderalismus, Milizsystem und AHV bröckeln. Die Credit Suisse kollabierte, die USA demütigen uns mit Horrorzöllen. Ist die Zeit der Antifragilität vorbei?

Nein. In der Innenpolitik haben wir es selbst in der Hand, ob wir unsere Erfolgsrezepte an die Gegenwart anpassen. Doch im Moment scheinen mir die Schweiz und generell der Westen in einer Art spirituellen Krise zu stecken – der Gemeinsinn ist unter Druck. Vielen fehlt eine Antwort auf die Frage: Wer bin ich als Teil dieser Gesellschaft? In der Aussenpolitik hingegen wirken ganz andere Kräfte.