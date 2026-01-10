Jurist Daniel Jositsch: «Das Wallis handelt vorschnell»

Die Öffentlichkeit hingegen fragt sich, warum das Betreiberpaar nicht schon in Untersuchungshaft sitzt.

Dafür bräuchte es erstens einen dringenden Tatverdacht. Also konkrete Hinweise dafür, dass sich jemand strafrechtlich verantwortlich gemacht hat. Zweitens bräuchte es einen Haftgrund: eine Flucht- oder eine Verdunkelungsgefahr – also dass jemand Indizien verschwinden lässt. Und dann gilt auch das Verhältnismässigkeitsprinzip.