2020 jedoch verlief nicht nur wegen den abgesagten Europameisterschaften und Olympischen Spiele schleppend. Sie musste verletzungsbedingt auf die meisten Starts verzichten und verpasste so auch ein Duell mit der in diesem Jahr brillanten Tessinerin Ajla Del Ponte. Nun wollte sie sich mit der Hallensaison optimal auf die wichtige Saison vorbereiten. «Wer weiss, vielleicht musste das alles in diesem verrückten Jahr passieren, um nächstes Jahr noch stärker zurückzukommen», ist Kambundji schon wieder optimistisch. Zeit hat sie noch: Die Olympischen Spiele in Tokio werden erst am 23. Juli eröffnet.