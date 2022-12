2022 ist nicht nur das Jahr, in dem Hürdenläufer Kariem Hussein (33) endlich seine Doktorarbeit abschliessen konnte. Er gab auch sein sportliches Comeback, nachdem er vor einem Jahr wegen Dopings gesperrt wurde. Wegen eines positiven Tests verpasste er die Olympischen Spiele in Tokio und durfte neun Monate an keinem Wettkampf teilnehmen. «Das war ein maximaler Schockmoment», resümiert er und gewinnt dem Vorfall auch positive Seiten ab: «Ich habe mich in dieser Zeit besser kennengelernt.» Sein Risikomanagement sei damals nicht intakt gewesen, sagt Hussein selbstkritisch.