Wovon handelt das Stück «Reception»?

Brigitt Maag: Es geht ums Abschiednehmen. Das Stück spielt am sogenannt schönsten Tag im Leben – an einer Hochzeit. Dabei geht es um den Abschied des Vaters von seiner Tochter, der Braut. Er will ihr das schönste Hochzeitsfest schenken, das es überhaupt gibt. Doch dann schlägt das Schicksal zu. Wir müssen immer ein Thema finden, das uns berührt. Nach den letzten Produktionen über Umweltprobleme und Globalisierung wollten wir nun wieder etwas Persönliches zum Thema machen.