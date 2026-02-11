Katja Burkard spricht über dramatische Szenen bei RTL

Der deutsche Privatsender RTL muss sparen – und wie. Anfang Dezember 2025 wurde bekannt, dass 600 Stellen gestrichen werden. Star-Moderatorin Katja Burkard (60) spricht jetzt offen über die dramatische Kündigungswelle. Im Podcast «Zwischen den Zeilen» von Bettina Böttinger (69) beschreibt die «Punkt 12»-Moderatorin einen der «schwärzesten Tage» in der Geschichte des Senders. Innerhalb weniger Stunden hätten Mitarbeitende E-Mails bekommen, die über ihre berufliche Zukunft entschieden. «Zwischen 14.00 und 16.00 Uhr wurden E-Mails verschickt und dann wusstest du, du bist dabei oder du bist nicht dabei», so Burkard. Die Situation sei «ganz, ganz schrecklich». An jenem Tag seien «Leute zusammengeklappt» und «es gab auch den ein oder anderen Rettungswagen-Einsatz».