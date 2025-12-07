Katja Früh veröffentlicht ihren ersten Roman – mit 72 Jahren!

Ein erfolgreiches Leben

Katja Früh wächst in einer Künstlerfamilie auf. Ihr Vater ist der berühmte Schweizer Regisseur Kurt Früh (1915–1979), bekannt für seine Filme wie «Hinter den sieben Gleisen», «Polizischt Wäckerli» oder «Dällebach Kari». Ihre Mutter gibt nach der Heirat die Schauspielerei auf, widmet ihre Zeit dem Mann und dessen Projekten. «Meine Schwester Jessica und ich hatten ein lustiges Leben, das kann man sagen. Aber auch viel Druck», erzählt Früh. In jungen Jahren sei sie stark beeinflusst gewesen von den Eltern. «So habe ich unbedingt Schauspielerin werden müssen, weil ich der Überzeugung war, nur dann deren Achtung zu haben.» Nach ihrer Ausbildung an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin spielt sie auf verschiedenen Bühnen in Hannover, Wuppertal und Zürich. «Begeistert hat mich die Schauspielerei nie, weil ich den Umgang am Theater nicht so toll fand. Ich litt, vor allem in Deutschland, unter autoritären Regisseuren und den Hierarchien.»