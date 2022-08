«60 ist ein Bombenalter»

Die Sonne brennt, ab und an weht ein Lüftchen. «An meinem Geburtstag regnet es meistens», sagt Katja Stauber, die im deutschen Blomberg geboren ist. Nicht so dieses Jahr. Ihren 60. konnte sie gemütlich mit Gatte und «Tagesschau»-Moderator Florian Inhauser, 54, ihren Söhnen Andri, 27, und Jan, 24, sowie ein paar Freunden draussen feiern. Der Geburtstag ist zugleich auch der 14. Hochzeitstag. Nun gehts in die Ferien nach Südfrankreich. Stauber blickt auf den Zürichsee. «Früher war ich eine Wilde, wäre losgerannt und mit einem Köpfler in den See gesprungen. Das Spektakel möchte ich jetzt niemandem zumuten.»