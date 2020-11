Die Skandale der Miss-Schweiz-Ära

Keine Amtszeit ohne ihren «Zermatter»

Die Miss Schweiz Organisation hat Konkurs angemeldet. Ausgerechnet die Firma, die über Jahrzehnte die Schönen zu Reichen gemacht hat – Miss Schweiz 2006 Christa Rigozzi soll sogar über eine Million in ihrem Amtsjahr verdient haben. Vorerst ist also Schluss mit den Schönheitsköniginnen – deshalb suhlen wir uns in den Skandalen.