Kerstin Cook adoptiert ein Kind

Dass Kerstin Cook ein grosses Herz hat, bewies sie schon mehrfach. Vor allem der Tierschutz war bei ihr seit ihrem Amtsjahr ein grosses Thema. So half sie beispielsweise auch beim Betrieb eines Tierheims in Rumänien mit und adoptierte dort im Jahr 2015 ihren Hund Ivy. «Wir Menschen nehmen so viel ein von der Welt, weshalb es umso wichtiger ist, etwas für die Tiere zu tun, da sie keine Stimme haben», sagte Cook 2015 gegenüber der «Glückspost». «Und ich kann etwas zurückgeben, was ein schönes Gefühl ist.»