Kevin Fiala organisiert Charity-Event für Kinderspital

Fialas Herzensprojekt

Dass Fiala seinen alten Klub besucht, hat einen Grund. Der St. Galler ist der erste Schweizer, der verschiedenste NHL-Spieler für ein Charity-Spiel in der Schweiz vereint. Am 8. August treten die ZSC Lions in der Swiss Life Arena in Zürich gegen ausgewählte NHL-Spieler an. Einen Teil des Erlöses geht an das Kinderspital in St. Gallen und an den Nachwuchs der ZSC Lions und des EHC Uzwil. Für Fiala ein Herzensprojekt. «Ich möchte etwas zurückgeben. In den USA sah ich so viele Familien mit Schicksalsschlägen – das hat mich sehr betroffen gemacht.» Wohltätigkeitsanlässe sind in den Staaten gang und gäbe.