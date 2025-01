«KI wird uns wieder auf unsere Menschlichkeit zurückführen»

«Unser Haus ist ‹socially smart›», sagt Oona Horx Strathern in ihrem Büro, das mit seinem eklektischen Mix aus Teppich, Kunst und einem Sofa in Erdfarben mehr an ein Wohnzimmer erinnert. Klar war für beide, dass sie mit der Natur in Verbindung sein wollten. «Ziel war, eine Superbalance zu schaffen», erklärt Matthias Horx, der in Frankfurt am Main in Deutschland aufgewachsen ist. Wenn er am Schreibtisch eine Pause brauche, gehe er in den Garten.