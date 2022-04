Kiki Maeder ist auf die Geiss gekommen

Kiki und die Geiss: Wer strahlt mehr?

Auf dem Foto posiert Maeder strahlend mit cooler Sonnenbrille in die Selfie-Kamera – ihr neuer vierbeiniger Kompagnon tut anscheinend dasselbe. Zumindest kann man ein scheues Lächeln unter der Mundbehaarung der Ziege erkennen. Zu dem Foto schreibt die 41-Jährige: «Me & my tribe», was so viel wie «ich und meine Clique» bedeutet und versieht das Foto mit Hashtags wie #goodtimes oder #bffgoals. Wer weiss – vielleicht liegt die Zukunft von Maeders Karriere ja in der Ziegen-Zucht?