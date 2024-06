Die Schauspielerin hat aber wohl richtig gehandelt. Sie wickelte das Entlein direkt in ein warmes Handtuch. Das ist bei den kleinen Enten wichtig, da ihr Daunengefieder noch nicht wasserabweisend ist und ihnen daher schnell kalt wird, wenn sie nass werden. Damit das Entlein sich nicht zu sehr an Menschen gewöhnt, ist es wichtig, das Tier so schnell wie möglich in eine Wildvogelstation zu bringen, wo sich Fachpersonen um das Entlein kümmern können.