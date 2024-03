Ist die Lage tatsächlich so schlecht? 2015 blieben Bauern und Bäuerinnen knapp 45'000 Franken pro Jahr übrig. 2021 waren es 60'000 Franken.

Es gibt eine grosse Bandbreite beim landwirtschaftlichen Einkommen. Der Bund hat in einem Bericht festgestellt, dass viele Bauern verhältnismässig viel in teure Stallbauten und grosse Traktoren investieren. Sie werden von den Agrarkonzernen dazu animiert. So bleibt natürlich weniger Geld übrig.