Zunächst noch hat er sich mit neonfarbenen Schuhen in die Schwulenwelt geflüchtet, die Muskeln aufgepumpt, sein Ego aufgepumpt und sein Glied aufgepumpt – bis zur Erschöpfung, weil er darin nicht die wirkliche Erfüllung fand, wie jetzt, wo er im Hosenrock in die Vorstadt hinausschweift, die im Englischen auch «Aussenröcke» heissen. Dort «verschwestert» er mit dem rostigen Gitter, an das er sich klammert, während ihm ein Mann unter den Rock greift und ihn gleichsam in seinen eigenen Körper, in sein wahres Fleisch zurückstösst. Da wird die Sprache hart und rau, krass Porno. Und erinnert an Pasolinis Roman «Petrolio», wo sich auch ein Mann zur Frau macht in einer endlosen Orgie. Doch Kim de l’Horizon kann mehr: Er kann «d Meer». So heisst auf Berndeutsch die «Mutter», und die Grossmutter wird zur «Grossmeer». Er taucht ein in diese Flut der «Meer-Sprache» und lässt sich fliessen und treiben durch Kindheitserinnerungen an die Hände der Grossmutter, ihren Mund, ihre Fotzelschnitte und ihr Verschlingen und Würgen. Er würgt noch immer an der Kindheit und am Verschwinden der Grossmutter in der Demenz. Er will ihr «es» noch sagen, bevor sie ganz verschwindet, und schreibt für sie verzweifelt rasch den Roman.