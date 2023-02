Kimmy greift nach den Sternen

Doch weder das Fliegen noch ein angebrochener Fuss bringen Kimmy von ihrem Weg ab. Trotz dem Rat der Ärzte, im November nicht an der Qualifikation für die Europameisterschaften teilzunehmen, startet Repond. Denn: Ohne diese Quali hätte sie sich weder für die EM noch für die Junioren-WM im März in Kanada qualifizieren können. Für die junge Eisläuferin kam das nicht infrage, sie wird Dritte und kann an die EM. Kimmy Repond weiss ganz genau, was sie will. Jeden Morgen um fünf Uhr klingelt der Alarm ihres Handys. Sechs Tage die Woche trainiert sie vier Stunden täglich auf dem Eis, dreimal die Woche Fitness sowie Tanzen. «Ich bin sehr ehrgeizig und will das von Herzen.» Ob man Kimmy manchmal einen Ansporn geben muss? «Nie! Eher im Gegenteil – man muss sie bremsen!», sagt Mama Repond und lacht. «Wenn die Trainer ihrer Meinung nach zu lange reden, fährt sie Kreise um sie herum und hört mit einem Ohr zu, damit sie schon fahren kann», erzählt sie.