Marco Odermatt am Zurich Film Festival

«Kino-Dates sind das Blödeste»

Unterschiedlicher könnten die Filmproduktionen, die am Zurich Film Festival gezeigt werden, kaum sein: Sportlich ist es bei «Aiming High - A Race Against the Limits» mit Skistars wie Corinne Suter und Marco Odermatt , glamourös bei «The Last Showgirl» mit Pamela Anderson und für eine Portion Swissness sorgt der «Tschugger»-Fillm mit David Constantin und Cedric Schild.