«Klassische Musik ist kein Fast Food»

So sehr ihn Geschichte fasziniert und so intensiv er sich für die Musik in sie vertieft: Paavo Järvi ist ein Mann der Gegenwart mit neugierigem Blick auf die Zukunft. «Meine zwei Töchter – die eine ist 18 und studiert in New York Kunst, die andere ist 21 und studiert Psychologie in London – erweitern meinen Horizont mit Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, zum Beispiel Rapper aus Estland.» Ob er Stress, den Schweizer Rapper mit estnischen Wurzeln, kennt? «Ja, er kommt manchmal zu unseren Konzerten», so Järvi. Auch mit DJs arbeitet der Maestro im Format Tonhalle Late zusammen.