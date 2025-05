Kleidet Kévin Germanier die ESC-Hosts so ein?

«Das geht nur mit Mate und Kaffee», sagt der Designer aus Granges VS mit einem Lachen an einem kleinen Mediengespräch in der St. Jakobshalle in Basel. «Wer den ESC noch nie von innen erlebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie viel Aufwand dahintersteckt.» Gemeinsam mit einem fast 20-köpfigen Team arbeitet er an den Kostümen der Hosts Michelle Hunziker (48), Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (56), aber auch der diversen Tänzerinnen und Tänzer der Eröffnungs-, Pausen- und Schlussnummern.