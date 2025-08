«Kleine Zwischenschritte sind für mich Erfolge»

Was ist Ihr Traum?

Für mich ist mit der SRF-Auszeichnung «Best Talent» kürzlich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Das ist ein sehr schönes Gefühl, das ich gerade extrem geniesse. Ansonsten wünsche ich mir, dass mein Schaffen so gross wird, wie es nur geht. In erster Linie möchte ich andere damit berühren und in ihnen etwas auslösen. Gleichzeitig auch zeigen, dass Mundartmusik einer weiblichen Künstlerin ebenfalls erfolgreich sein kann. Und privat fände ich es schön, früher oder später für eine längere Zeit in Italien leben zu können.