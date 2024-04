Sie gilt als Frohnatur und Strahlefrau: Michelle Hunziker (47). Als Moderatorin bezaubert die gebürtige Tessinerin, die in Ostermundigen BE aufgewachsen ist, das TV-Publikum in Italien sowie im gesamten deutschsprachigen Raum. Als Botschafterin für Schweiz Tourismus wirbt sie in ihrer Wahlheimat für das Land ihrer Herkunft. Wo Hunziker auftaucht, gilt: Freude herrscht! Wie zuvor schon der Erfinder dieses geflügelten Ausspruchs, Adolf Ogi (81), wird Michelle Hunziker nun mit dem Prix de Joie geehrt. Nach dem alt Bundesrat und der Familie Knie wird sie erst als Dritte mit diesem Preis ausgezeichnet. Anlass genug für ein Speed-Interview zum Thema Freude.