Im Jahr 2020 ziehen sie mit ihrer Klage vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die höchste juristische Instanz in Europa. Die Klage gegen die Schweiz wird nun in Strassburg (F) von der Grossen Kammer behandelt – und das sagt einiges: Das höchste Gremium des Gerichts behandelt nur die Fälle, die für die Rechtsprechung in Europa oberste Priorität haben. Die belächelten Klima-Grosis werden mit einem Schlag berühmt. Würde die Schweiz verurteilt, so wäre das Land von Strassburg aufgefordert, seine Klimapolitik zu verschärfen. Das Urteil fällen die 17 Richterinnen und Richter am 9. April. «Seit ich das Datum kenne, schlafe ich etwas weniger gut», sagt Wydler-Wälti.