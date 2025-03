Kocht Noah Bachofen bald bei Andrea Kiewel?

Bachofen präsentiert die «perfekte Schweizer Rösti»

Tatsächlich hielt sich Bachofens Wissen über die seit 1986 ausgestrahlte Kult-Sendung in Grenzen. «Ich hatte keine Ahnung, wie gross das ist und was genau gezeigt wird. Ich lasse mich überraschen.» Der Plan für seinen Auftritt aber steht: «Ich will den Deutschen zeigen, wie man die perfekte Schweizer Rösti zubereitet.» Bald heissts also im Open-Air-Studio auf dem Lerchenberg in Mainz (D): en Guete!