«Es ist mir eine grosse Ehre»

Doch nun hat es geklappt und so geht auch für die Familie Knie ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. «Mein Sohn Ivan ist seit Jahren ein grosser Fan von Kaya und auch ich hab mich in seinen Humor verliebt. Ich bin stolz darauf, dass wir diesen internationalen Superstar der Comedy-Szene in Zürich in unserer Show haben dürfen. Wir freuen uns, dem Publikum etwas Einmaliges zu präsentieren», wird Géraldine Knie, die künstlerische Direktorin des Zirkus, in einem Post auf Instagram zitiert.