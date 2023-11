Das Mikrofon ist längst ein treuer Begleiter in Hazel Bruggers Leben. Dieses Mal reisst die Komikerin jedoch keine Witze, sondern erzählt ein Märchen: Die Zürcherin leiht in der deutschen Version des neuen Disney-Films «Wish» der Bäckerin Dahlia ihre Stimme. Dahlia ist die beste Freundin der Hauptfigur Asha, die ihre Gemeinde retten will. «Für mich ist mit diesem Projekt ein absoluter Kindheitstraum wahr geworden», so die 29-Jährige.