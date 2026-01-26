Dabei wurde sie von einer «Sicherheitsperson», wie sie es nennt, beobachtet, die sie daraufhin mit einem «Wollen sie etwas sagen?» konfrontierte. Das «Ade?» von Steiner war allerdings nicht das, was die Person hören wollte, woraufhin sie Steiner mit ins Hinterzimmer genommen habe. Dort sei ihr dann erklärt worden, dass sie sich wegen des einen nicht gescannten Gipfelis verantworten müsse. «Ich schaute sie an und sagte ‹Meinen sie das ernst gerade?› Sie sagt ja, es tue ihr leid, aber das sei nun mal das Vorgehen.»