Lauwarm plötzlich heissbegehrt

Die Berichterstattung löste in den sozialen Medien einen Sturm der Entrüstung aus, und nicht nur in der Schweiz entbrannte eine hitzige Diskussion darüber, was kulturelle Aneignung genau ist. Ob Deutschlands «Stern», der niederländische «Telegraaf» oder die britische «Times»: Alle berichten über «die weisse Reggae- band mit Dreadlocks». «Sogar aus Kanada wurde ich kontaktiert», sagt Dominik, der alle Anfragen persönlich beantwortet. «Ich finde die Debatte wichtig. Auch wenn es schade ist, dass diese wegen so eines Vorfalls stattfindet.» Klar hätten sie nochmals stark selbst reflektiert, sagt Jesse. «Doch die Rückmeldungen aus der Musikszene und von Privatpersonen aus Jamaika haben uns darin bestärkt, dass wir das Richtige tun.»