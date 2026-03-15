Korinna Sehringer spricht über das Leben nach dem Inferno

Korinna Sehringer (54) senkt den Kopf: «Ich weiss gar nicht, wo anfangen.» Vor über einem Jahr hat das Eaton-Feuer in Altadena ihr Leben auf den Kopf gestellt. Am 7. Januar 2025 brannten in zwei Stadtteilen von Los Angeles über 16'000 Gebäude nieder. Seither ist jeder Tag ein Kampf. Die Immobilienmaklerin und ihr Sohn Julian (5) sahen den Rauch aus dem Flugzeug, als sie von den Weihnachtsferien in der Schweiz zurückflogen. Ihr Haus wurde zwar vom Feuer verschont. Doch bereits im Februar zeichnete sich ab, dass es einfacher gewesen wäre, sie hätten alles durch Flammen verloren.