Korinna Sehringer spricht über das Leben nach dem Inferno

Korinna Sehringer (54) senkt den Kopf: «Ich weiss gar nicht, wo anfangen.» Vor über einem Jahr hat das Eaton-Feuer in Altadena ihr Leben auf den Kopf gestellt. Am 7. Januar 2025 brannten in zwei Stadtteilen von Los Angeles über 16'000 Gebäude nieder. Seither ist jeder Tag ein Kampf. Die Immobilienmaklerin und ihr Sohn Julian (5) sahen den Rauch aus dem Flugzeug, als sie von den Weihnachtsferien in der Schweiz zurückflogen. Ihr Haus wurde zwar vom Feuer verschont. Doch bereits im Februar zeichnete sich ab, dass es einfacher gewesen wäre, sie hätten alles durch Flammen verloren.
«Bei Stadtfeuern werden viele krebserregende Giftgase und Schwermetalle frei und verseuchen Luft, Boden und alles, was damit in Berührung kommt. Meine Versicherung aber weigerte sich monatelang, mein Haus zu testen», sagt die alleinerziehende Mutter beim Mittagessen in ihrer Stamm-Pizzeria. «Ich bekam Kopfweh, als ich zum ersten Mal ins Haus zurückkehrte, mir gings drei Tage lang schlecht.» Ihr Auto war kontaminiert, so weit lenkte die Versicherung ein und bezahlte den Schaden der Leasingfirma, während die Baslerin das Geld für einen Ersatzwagen selber zusammenkratzen musste.
Kampf mit der Versicherung
Auch die 20'000 Dollar für umfangreiche Tests musste sie selber berappen. «Die richtigen Leute zu finden, war ein Albtraum. Medien haben aufgedeckt, dass gewisse Firmen mit den Versicherern unter einer Decke stecken.»
Der Schadstoff-Report bestätigte, was Korinna Sehringer befürchtete: Ihr Haus muss komplett ausgehöhlt und alles entsorgt werden. «Aber meine Versicherung fechtet das Gutachten an.» Die Schweizerin musste einen unabhängigen Schadensgutachter finden, was ebenfalls Monate dauerte. Die lizenzierten Spezialisten waren ausgebucht oder nahmen nur einfache Fälle an. Für das Dach, das während des Feuersturms beschädigt wurde, will die Versicherung nur 11'000 Dollar zahlen, die Reparatur aber kostet mindestens das Doppelte. Und schliesslich kam auch noch die Hiobsbotschaft vom Staat: «Meine Liegenschaftssteuer ist höher als letztes Jahr.»
Korinna Sehringer fühlt sich von ihrer Versicherung, den Hilfsorganisationen und dem Staat im Stich gelassen. Der Einzelkampf zermürbt sie. Ihr Julian soll das nicht merken: «Manchmal sitze ich im Auto vor dem Haus und weine.» Noch wohnen Mutter und Sohn bei einer Schweizer Freundin in einem benachbarten Stadtteil zur Untermiete. Ab Mai will die Versicherung aber nicht mehr für ihre Mietkosten aufkommen. Verzweifelt bittet Sehringer deshalb online via GoFundMe um Unterstützung.
Kein Einzelfall
Im Westen von Los Angeles, in Pacific Palisades, steht der Schweizer Architekt Roger Kurath (58) da, wo sich einst eine Luxusvilla befand. Das Palisade-Fire hat sie aufgefressen. Sie gehörte einem Tech-Millionär – auch dessen Porsche-Sammlung in der Garage ist nun futsch. Der frühere Bewohner hat sich bereits in einem anderen Stadtteil ein neues Haus gekauft. Seine Frau nämlich will nicht in diese mit Feinpartikeln verseuchte Gegend zurück.
Der St. Galler Architekt Kurath hofft, dass Pacific Palisades keine Geisterstadt bleibt. «Doch vor 2027 will hier niemand neu bauen. Keiner will nur umgeben von Baustellen wohnen.» Darum schlägt er sich für den Besitzer mit einem halben Dutzend Behörden und noch mehr Expertenberichten herum, hoffend, dass doch irgendwann ein Wiederaufbau möglich sein wird. Gerade wurden Betonpfähle verordnet, die das neue Haus im Boden verankern sollen. Die kosten schnell 300'000 Dollar, die die Versicherung nicht deckt, erzählt Kurath.
Alle Bewilligungen einzuholen, dauere Monate. In den Hügeln der Palisades und in Malibu an der Küste mahlen die behördlichen Mühlen absichtlich langsam: So sollen Immobilienspekulanten abgeschreckt werden. Der berühmte Pacific Coast Highway werde sicher die nächsten fünf Jahre eine Baustelle sein: «Die Häuser werden wegen des steigenden Meeresspiegels weiter von der Küste weg gebaut werden müssen. Das betrifft dann auch das Kanalisationssystem, das das Abwasser noch immer direkt ins Meer leitet.»
Wie Korinna Sehringer schlagen sich auch die Reichen mit ihren Versicherungen herum. Manche Versicherer haben Kalifornien verlassen und meiden Kunden im Risikogebiet. Der staatliche Versicherer hat eine Limite, die oft den Immobilienwert nicht deckt. Dazu kommen neue Begrünungsregeln. Um Feuer einzudämmen, müssen Bäume künftig 15 Meter von Häusern entfernt gepflanzt werden. So werde sich, klagt Kurath, das Stadtbild auf einen Schlag verändern: «Pacific Palisades wird eine Wüstenstadt werden.»