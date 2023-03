Reise in die entlegenen Provinzen

Christof Franzen hat Journalismus, Politologie und Russisch studiert und lacht in einem heiteren Dreiklang. Auch dann, wenns nicht mehr lustig ist. «Mein Problem als Korrespondent ist, dass viele Leute nicht mehr reden wollen. Sie haben Angst.» Die Propaganda der russischen Regierung ist allgegenwärtig. Wer sich per Fernseher informiere, sei «verloren». Darum will er in entlegene Provinzen reisen, wo die Bevölkerung den Ukraine-Krieg spürt, weil ihre Söhne eingezogen wurden.