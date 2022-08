Martin Landolt hat die Prämien im Visier

Ausser bei der Jagd oder beim Fischen läuft Landolt hier meist barfuss rum, trinkt Kaffee aus der Dose und wird von Nachbarn schlicht «Tin» genannt. Obwohl er in den Ferien mit seiner Partnerin, mit der er seit 13 Jahren zusammen ist, vor allem das «In-den-Himmel-Schauen und Nichtstun» geniesst, checkt er einmal am Tag die Mails. In rund einer Woche stehen Gespräche mit Gesundheitsminister Alain Berset zu den Arzttarifen an.